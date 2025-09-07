ইসরাইল-কিছুদিনের মধ্যেই গাজাকে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করতে চায়

ইসরাইলের বর্তমান কৌশল হলো মিসরকে ফিলিস্তিনিদের সীমান্ত অতিক্রম করতে না দেয়ার জন্য দোষারোপ করা। নেতানিয়াহুর দাবি যে ফিলিস্তিনিদের গাজার বাইরে বসবাসের অধিকার রয়েছে, সেটিকে তিনি বিদ্রূপাত্মক বলে অভিহিত করেন।
জাকারা বলেন, ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণে যাত্রা কোনো স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নয়। বরং জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া। এই বাস্তুচ্যুতি স্বেচ্ছায় করা যেতে পারে এমন দাবি করাও একটি রসিকতা।
তার মতে, শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হবে এবং এ সমস্যার মুখোমুখি হওয়া তাদের অনিবার্য পরিণতি।’
কিছুদিনের মধ্যেই গাজাকে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করতে চায় ইসরাইল। গাজা শহরের ধ্বংসযজ্ঞ এবং মিসরের সাথে দেশটির বাকযুদ্ধ এদিকেই ইঙ্গিত দেয়। মধ্যপ্রাচ্য বিশ্লেষক লুসিয়ানো জাকারা আল জাজিরাকে এ কথা বলেন।
