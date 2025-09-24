স্পেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শুধু অস্ত্র বাণিজ্যই নয়- স্পেনের বন্দর বা ভূখণ্ড ব্যবহার করে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন জ্বালানি ও উপকরণ পরিবহনও নিষিদ্ধ থাকবে।
অর্থমন্ত্রী কুয়ের্ভো আরও জানান, ইসরায়েলের দখলকৃত বসতিগুলো থেকে উৎপাদিত কোনো পণ্য স্পেনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ প্রস্তাবনা অনুযায়ী এসব বসতি অবৈধ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমাদের পদক্ষেপ মানবাধিকার সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালন এবং ন্যায়সংগত শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বহন করছে।’
প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ গত সপ্তাহেই গাজায় ইসরায়েলি হামলাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এর আগেই অস্ত্র রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিলেও নতুন পদক্ষেপে তা আরও আইনগতভাবে শক্তিশালী হলো।
এছাড়া, স্পেনের অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন, দেশটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-এর সঙ্গে সমন্বয় করে গাজায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে।
গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের প্রেক্ষাপটে তেলআবিবের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে স্পেন।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, শুধু অস্ত্র বাণিজ্যই নয়- স্পেনের বন্দর বা ভূখণ্ড ব্যবহার করে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন জ্বালানি ও উপকরণ পরিবহনও নিষিদ্ধ থাকবে।
Your Comment