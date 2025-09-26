মুসলিম জনসংখ্যায় শীর্ষ পাঁচটি দেশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): Pew Research Center-এর গবেষণা অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ২১% বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭ বিলিয়ন থেকে ২.০ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ১০%, অর্থাত্ মুসলমানদের প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ।
মুসলিম জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশ
১. ইন্দোনেশিয়া : বিশ্বের সর্বাধিক মুসলমানের দেশ ইন্দোনেশিয়া। এখানে বর্তমানে প্রায় ২৪ কোটি মুসলিম বাস করে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৭%।
২. পাকিস্তান : দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। দেশটিতে প্রায় ২৩ কোটি মুসলিম রয়েছে, যা তাদের মোট জনসংখ্যার ৯৬%।
৩. ভারত : মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ না হয়েও ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এখানে প্রায় ২১ কোটি মুসলমান আছে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫%।
৪. বাংলাদেশ : আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯০%।
৫. নাইজেরিয়া : আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ নাইজেরিয়ায় বর্তমানে প্রায় ১২ কোটি মুসলিম রয়েছে। এটি দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫%।
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
Pew Research এবং অন্যান্য জনসংখ্যাগত গবেষণা বলছে, প্রবৃদ্ধির হারে ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টধর্মকেও ছাড়িয়ে যাবে। অনুমান করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা খ্রিস্টানদের প্রায় সমান হবে।
আফ্রিকা ও এশিয়ায় দ্রুত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে, পাশাপাশি ইউরোপ ও আমেরিকায়ও মুসলমানদের উপস্থিতি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।
২০২৫ সালের বৈশ্বিক মুসলিম জনসংখ্যা ইসলাম ধর্মের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির প্রতিচ্ছবি। জাকার্তার মসজিদ থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্ক কিংবা লাগোসের মুসলিম কমিউনিটি পর্যন্ত সংখ্যার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবদানের মাধ্যমে মুসলিমরা আজ বিশ্বসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
