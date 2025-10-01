অস্ত্র সমর্পণ করবে না হামাস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রস্তাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলে হামাসকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত ও নিহত সব জিম্মি মুক্তি দিতে হবে। এরপর গাজার নিয়ন্ত্রণ ছাড়ার পাশাপাশি অস্ত্র সমর্পণ করে পুরো এলাকা নিরস্ত্র করতে হবে।
তবে হামাসের এক শীর্ষ নেতা বিবিসিকে জানিয়েছেন, তারা এখনো প্রস্তাবটির লিখিত কপি পাননি। কপি হাতে পেলে সেটি পর্যালোচনা করা হবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘যতদিন ইসরায়েলি দখলদারিত্ব চলবে, ততদিন আমাদের হাতে অস্ত্র থাকবে। অস্ত্র সমর্পণ কোনোভাবেই সম্ভব নয়।’
হামাস নেতা আরও জানান, ইসরায়েলি সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর সমাধান এলে তারা আলোচনায় রাজি হবেন। তবে অস্ত্রের বিষয়ে কথা বলা যাবে কেবল তখনই, যখন ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।
অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামাস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইসরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান আরও জোরদার করবে।
