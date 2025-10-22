‘হত্যাযজ্ঞে জড়িত’ ইসরায়েলের ১৭ বিজ্ঞানীর তথ্য

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ‘হান্দালা’ নামে পরিচিত হ্যাকার গ্রুপটি প্রথমবারের মতো ১৭ জন ইসরায়েলি সামরিক বিজ্ঞানীর পরিচয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করেছে। হান্দালা একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে একে অভূতপূর্ব প্রকাশ বলে অভিহিত করেছে।
বিবৃতিতে হ্যাকার গ্রুপটি বলেছে, ‘আজ প্রথমবারের মতো আমরা ১৭ জন ঊর্ধ্বতন সামরিক বিজ্ঞানীর অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করছি, যারা ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার মূল হোতা।তারা ধ্বংসের স্থপতি।
এছাড়া অসংখ্য যুদ্ধে অগণিত নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকের ওপর ভয়, যন্ত্রণা ও মৃত্যু ডেকে এনেছে এমন অস্ত্রের পেছনের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন এই ১৭ বিজ্ঞানী বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে হান্দালা।’
এখনও পর্যন্ত কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ এই দাবির প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেনি এবং ফাঁস হওয়া নথিগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করাও হয়নি।
