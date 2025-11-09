ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় নিহতের সংখ্যা ৬৯ হাজার ছাড়ালো

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে আরও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেও দখলদার বাহিনীর হামলায় ফিলিস্তিনিরা প্রাণ হারাচ্ছেন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় গাজায় মোট ২৪১ জন নিহত হয়েছেন।
এছাড়া গত ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে মোট ২৮৪ জনের মরদেহ হাসপাতালে এসেছে। গত তিন দিনে ১০টি মৃতদেহ আনা হয়েছে - যাদের মধ্যে ৯ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং একজন নতুন নিহত হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধার সরঞ্জাম না থাকায় মৃতদেহগুলো উদ্ধারে বিলম্ব হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।
