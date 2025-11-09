  1. Home
গাজায় ইহুদিবাদী অপরাধের নথি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে ইউটিউবের সহযোগিতা।

৯ নভেম্বর ২০২৫ - ০৫:৪৫
News ID: 1748156
ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াসে, ইউটিউব তিনটি ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থার অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলেছে যেখানে এই অপরাধের শত শত ভিডিও রয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন একটি বিবৃতি জারি করে তিনটি প্রধান ফিলিস্তিনি মানবাধিকার সংস্থার নেটওয়ার্ক ইউটিউব কর্তৃক অপসারণের নিন্দা জানিয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপের ফলে ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধের ৭০০ টিরও বেশি ডকুমেন্টারি ভিডিও অপসারণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "এই আচরণ মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নীতি এবং জাতিগুলির তাদের দুর্ভোগ নথিভুক্ত করার এবং বিশ্ব জনমতের কাছে সত্য প্রকাশ করার অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং দখলদারদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিপজ্জনক পক্ষপাত হিসাবে বিবেচিত হয়।"

ফিলিস্তিনি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ইউটিউবকে অবিলম্বে তাদের অন্যায্য সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং নিঃশর্তভাবে অপসারণ করা চ্যানেল এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়বস্তু পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে।

