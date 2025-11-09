জাতিসংঘ: পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি দখলদারদের হামলা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সহিংসতার তীব্র বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক করে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় বলেছে, এই হামলার ফলে হতাহত ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে; প্রতিদিন গড়ে আটটি ঘটনা ঘটেছে।
, ২০০৬ সাল থেকে ৯ হাজার ৬০০টিরও বেশি আক্রমণ নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার ৫০০টি চলতি বছরই সংঘটিত হয়েছে, যা মোট হামলার প্রায় ১৫ শতাংশ।
২৭ লাখ ফিলিস্তিনির আবাসস্থল পশ্চিম তীর দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলি হামলার কেন্দ্রবিন্দুতে চয়েছে। ইসরায়েলি সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে অঞ্চলটিতে দ্রুত বসতি স্থাপন সম্প্রসারণ করেছে। অঞ্চলটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হয়েছে।
জাতিসংঘসহ প্রায় সব দেশ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বসতি স্থাপনকে অবৈধ বলে মনে করে। তবে ইসরায়েল এর বিরোধিতা করে। পশ্চিম তীরে পাঁচ লাখেরও বেশি ইসরায়েলি দখলদার বসতি স্থাপনকারী বাস করে।
জাতিসংঘ আরও জানিয়েছে, এই বছর এখন পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ৪২ জন ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। এর অর্থ হলো ২০২৫ সালে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিহত প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন শিশু।
Your Comment