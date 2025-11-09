ফিলিস্তিনের সমর্থনে চিলির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা: নীরবতা হলো অপরাধে সহযোগিতা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকরা দর্শন ও মানবিক অনুষদে একটি শৈল্পিক প্রতিবাদের মাধ্যমে ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীরবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
অনেক পশ্চিমা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন গাজার মানবিক বিপর্যয়কে নীরবতার সাথে অতিক্রম করছে, তখন চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এবং অধ্যাপক, "চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালেস্টাইন কমিটি" এর উদ্যোগে, ৪ অক্টোবর, সোমবার, দর্শন ও মানবিক অনুষদের ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদ প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যাতে ফিলিস্তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়া যায়।
কলেজের প্রধান প্রবেশপথে, ফিলিস্তিনি শহীদ শিশুদের ছবি, গাজার ধ্বংসাবশেষ এবং দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের চিত্র সম্বলিত একটি শিল্পকর্ম স্থাপন করা হয়েছিল।
এই শিল্পকর্মগুলির মধ্যে, দেয়ালে বড় অক্ষরে একটি প্রশ্ন লেখা ছিল: "গণহত্যার মুখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কতক্ষণ চুপ থাকবে?"
আন্দোলনের আয়োজকরা জোর দিয়ে বলেন যে তাদের লক্ষ্য ছিল ক্যাম্পাসে উদাসীনতার পরিবেশ ভেঙে ফেলা এবং "অপরাধকে স্বাভাবিক করার" বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করা। তারা জোর দিয়ে বলেন যে গাজার মানবিক বিপর্যয়ের মুখে নীরবতা নিজেই অপরাধে জড়িত থাকার এক রূপ।
"নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত মুক্ত প্যালেস্টাইন" স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শেষ হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিশ্রুতি দেয় যে আগামী সপ্তাহগুলিতে ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং সংহতি সভা অব্যাহত থাকবে।
