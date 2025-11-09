হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির শোক অনুষ্ঠান+ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গে অবস্থিত ১৪ মাসুম নামে মসজিদে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জনসংখ্যার দিক থেকে ইয়েকাটেরিনবার্গ রাশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর।
রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গের ১৪ মাসুম নামে মসজিদে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গে অবস্থিত ১৪ মাসুম নামে মসজিদে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জনসংখ্যার দিক থেকে ইয়েকাটেরিনবার্গ রাশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর।
Your Comment