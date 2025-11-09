  1. Home
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির শোক অনুষ্ঠান+ছবি।

৯ নভেম্বর ২০২৫ - ২০:১৪
News ID: 1748560
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির শোক অনুষ্ঠান+ছবি।

রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গের ১৪ মাসুম নামে মসজিদে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাশিয়ার ইয়েকাটেরিনবার্গে অবস্থিত ১৪ মাসুম নামে মসজিদে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে  শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংখ্যার দিক থেকে ইয়েকাটেরিনবার্গ রাশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম শহর।

