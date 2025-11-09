হুসাইনিয়া আল-যাহরা দামেস্কের সাইয়্যেদাহ যয়নাব (সা.আ.) এলাকায় উদ্বোধন হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সিরিয়ায় আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উপর তাহরির আল-শাম সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আলোকে, সাইয়্যেদা যয়নাব (সা.আ.)-এর এলাকায় আল-যাহরা হুসাইনিয়া উদ্বোধন হয়েছে।
এই উদ্বোধনের সাথে সাথে, ফাতেমীয় দিবস অর্থাৎ হযরত সিদ্দিকা তাহিরা ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকির সময়কালে উপলক্ষে কিছু সংখ্যক শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এই অনুষ্ঠানে, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন শেখ আদহাম আল-খতিব হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জীবনের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন।
