সুন্দর পিচাই: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিবিসিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সুন্দর পিচাই বলে, এআই মডেলগুলোর ‘ভুল করার প্রবণতা’ আছে। তাই এগুলোকে অন্যান্য যাচাইযোগ্য তথ্যসূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করার অনুরোধ করেন তিনি।
পিচাই বলেন, ‘এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে তথ্যের একটি বহুমুখী ইকোসিস্টেম জরুরি—যেখানে মানুষ কেবল এআই–নির্ভর না হয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য যাচাই করতে পারে।
এ কারণেই মানুষ এখনো গুগল সার্চ ব্যবহার করে। আমাদের আরও কিছু পণ্য আছে, যেগুলো সঠিক তথ্য সরবরাহে বেশি নির্ভরযোগ্য।’
পিচাই বলেন, সৃজনশীল কিছু লেখালেখির ক্ষেত্রে এআই বেশ সহায়ক হতে পারে। তবে মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে কোন কাজের জন্য এআই ভালো, আর কোন জায়গায় এটির ওপর অন্ধভাবে ভরসা করা উচিত নয়। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘আমরা নির্ভুল তথ্য দিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করি, সেটার জন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু বর্তমানে সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তির মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তির প্রবণতা দেখা যায়।’
প্রযুক্তি–দুনিয়া গুগলের সর্বশেষ ভোক্তাবান্ধব এআই মডেল জেমিনি ৩ পয়েন্ট শূন্য এর অপেক্ষায় ছিল। নতুন এই মডেল ইতিমধ্যে বাজারে চ্যাটজিপিটিকে টেক্কা দিতে শুরু করেছে।
এ বছরের মে মাস থেকে গুগল সার্চে ‘এআই মোড’ চালু করা হয়েছে। যেখানে সংযুক্ত করা হয়েছে জেমিনির চ্যাটবট। এর উদ্দেশ্য হলো—ব্যবহারকারীর যাতে মনে হয়, তিনি একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছেন।
সে সময় সুন্দর পিচাই বলেছিলেন, গুগল সার্চের সঙ্গে জেমিনির এই সংযুক্তি এআই প্ল্যাটফর্মে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল। মূলত চ্যাটজিপিটির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী এআই পরিষেবাগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে থাকতেই গুগল এই উদ্যোগ নিয়েছে।
পিচাইয়ের মন্তব্য বিবিসির আগের এক গবেষণার সঙ্গে মিলে যায়। ওই গবেষণায় দেখা গেছে, এআই চ্যাটবটগুলো সংবাদ প্রতিবেদনকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে ভুলভাবে উপস্থাপন করে।
বিবিসি তাদের ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন দিয়ে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি, মাইক্রোসফটের কো–পাইলট, গুগলের জেমিনি ও পারপ্লেক্সিটি এআইকে প্রশ্ন করে। সব এআইয়ের উত্তরে উল্লেখযোগ্য ভুল পাওয়া যায়।
সাক্ষাৎকারে পিচাই বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তবে এই প্রযুক্তি যাতে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে, সে জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা বা প্রতিরোধমূলক কাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে ধীর।
পিচাই আরও বলেন, ‘গুগল এআই গবেষণা যত বাড়াচ্ছে, ঠিক একই অনুপাতে এআই–সংক্রান্ত নিরাপত্তায়ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা এমন প্রযুক্তি নিয়ে আসছি, যার সাহায্যে বোঝা যাবে কোনো ছবি এআই দিয়ে তৈরি, আর কোনটি নয়।’
