বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন/ লাখো কণ্ঠে কোরআন পাঠের ঘোষণা হুমায়ুনের।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হুমায়ুন কবির বলেন, মুসলিমদের অধিক সংখ্যায় বিধানসভায় জয়ী করতে তিনি কোরআন পাঠের আয়োজন করবেন।
মুর্শিদাবাদের কোনো স্থানে প্যান্ডেল তৈরি করে লাখো মুসলিমকে নিয়ে কোরআন পাঠ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মাংস ও ভাতের ভোজের আয়োজন করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, কোরআন পাঠের পর নতুন বাবরি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হবে।
এর আগে, গত ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ২ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি এলাকায় নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, এই কাজের মাধ্যমে তিনি কোনো অসাংবিধানিক কার্যকলাপ করেননি এবং হাইকোর্টও এ বিষয়ে কোনো অসাংবিধানিকতার অভিযোগ স্বীকার করেনি।
তৃণমূল কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে হুমায়ুন কবিরকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া বিধায়ক বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করেছেন, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ভারতের মুসলিম সমাজ কোনো প্রতিবাদ করেনি। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, বাবরি মসজিদ আবারও তৈরি হবে এবং কোনো শক্তি এটিকে আটকে রাখতে পারবে না।
উল্লেখ্য, কোরআন পাঠের ঘোষণা হুমায়ুন কবিরের পক্ষ থেকে নতুন বাবরি মসজিদ নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্যোগ হিসেবে ধরা হচ্ছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের মুসলিম সমাজের ভোটরদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছেন।
একই সময়ে কলকাতার ব্রিগেড পারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে ‘পঞ্চ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ’ অনুষ্ঠিত হয়, যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় আয়োজন হিসেবে আয়োজন করা হয়। এই দুই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগের প্রভাব নির্বাচনী রাজনীতিতে নতুন মাত্রা পেয়েছে।
