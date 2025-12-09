  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় আহত ৯৮০ জন ৩৭৬ ফিলিস্তিনি নিহত।

৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:০৮
News ID: 1759385
যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় আহত ৯৮০ জন ৩৭৬ ফিলিস্তিনি নিহত।

গত ১০ অক্টোবর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনী ৩৭৬ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। একই সময়ে ৯৮০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহতের মোট সংখ্যা ৭০ হাজার ৩৬৫ জন ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে ১ লাখ ৭১ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৫ ডিসেম্বরের আগে গাজার জন্য শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপের বাস্তবায়ন শুরু করার ঘোষণার পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে।

এই ধাপে অঞ্চল থেকে ইসরায়েলি সেনা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং 'আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী' মোতায়েনের পাশাপাশি প্রশাসনিক কাঠামো চালু করার কথা বলা হয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha