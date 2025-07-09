  1. Home
চাবাহারে ৬ সন্ত্রাসী নিহত ও গ্রেপ্তার

৯ জুলাই ২০২৫ - ১২:৩৪
News ID: 1706147
Source: ABNA
ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC) এর ভূমি বাহিনীর কুদস আঞ্চলিক সদর দফতর ঘোষণা করেছে যে চাবাহারে ইমাম জমান (আ.) এর অজ্ঞাতনামা রক্ষীদের দ্বারা ছয়জন সন্ত্রাসী নিহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC) এর ভূমি বাহিনীর কুদস আঞ্চলিক সদর দফতর ঘোষণা করেছে যে চাবাহারে ইমাম জমান (আ.) এর অজ্ঞাতনামা রক্ষীদের দ্বারা ছয়জন সন্ত্রাসী নিহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে।

ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC) এর ভূমি বাহিনীর কুদস আঞ্চলিক সদর দফতরের জনসংযোগ বিভাগ ঘোষণা করেছে: "দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে 'নিরাপত্তা শহীদদের' অপারেশনাল মহড়ার শক্তিশালী বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, প্রদেশের জ্ঞানী ও দূরদর্শী জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় ১১৪ নম্বর সংবাদ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে, চাবাহারে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের গোপন আস্তানা চিহ্নিত করা হয়েছে।"

ইমাম জমান (আ.) এর অজ্ঞাতনামা রক্ষীদের আকস্মিক অভিযানে, ৬ জন সন্ত্রাসী নিহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হালকা ও ভারী অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

এই ব্যক্তিরা জনবহুল স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু স্থানীয় জনগণের সতর্কতা ও সহযোগিতা এবং সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশের সালমান সেপাহ গোয়েন্দা সংস্থার সাহসী সৈন্যদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে, এই সন্ত্রাসী দলটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।

