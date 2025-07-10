ইরাকের প্রতিরোধ এখনও নিরস্ত্রীকরণকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরাকে নিরাপত্তা ভারসাম্যের নতুন করে চিত্রিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চাপ তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ" এবং "দেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ" এর মতো স্লোগানের অধীনে "প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ" এর জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আবার সামনে এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলি, যাদের প্রতিরোধ ইরান ও ইহুদিবাদী শাসনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং ইরাকে মার্কিন বাহিনীর উপর হামলা বন্ধ হওয়ার পর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা এই প্রচেষ্টাগুলির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং "বিদেশী নির্দেশনা" এর সাথে তাদের বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেছে এবং তাদের অস্ত্রগুলিকে "আদর্শিক ও অস্তিত্বগত বৈধতা" এর সাথে যুক্ত করেছে।
এই প্রেক্ষাপটে, ইরাকের কাতাইব হিজবুল্লাহর নিরাপত্তা মুখপাত্র আবু আলী আল-আসকারি কারবালায় আশুরার অনুষ্ঠানকে নিরস্ত্রীকরণের আহ্বানকারীদের তীব্র সমালোচনা করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন: "কাপুরুষদের কণ্ঠস্বর অপরাধী ইহুদিবাদী-মার্কিন চিৎকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা অঞ্চলের প্রতিরোধের অস্ত্র, যার মধ্যে ইরাকের প্রতিরোধের অস্ত্রও রয়েছে, যা সরকার এবং পবিত্র স্থানগুলিকে রক্ষা করেছিল যখন সবাই ব্যর্থ হয়েছিল এবং বাগদাদ প্রায় পতনের মুখে ছিল।"
তিনি আরও যোগ করেছেন: "প্রতিরোধের অস্ত্র হলো মুজাহিদদের কাছে ইমাম মাহদি (আ.) এর আমানত এবং এটি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ইমামই নিতে পারেন।" আল-আসকারির মন্তব্যের পর, সাইয়েদ আশ-শুহাদা ব্রিগেডের মহাসচিব আবু আলা আল-ওয়ালাই এর পক্ষ থেকে একই রকম একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছিল, যিনি জোর দিয়েছিলেন: "সম্মান ও মর্যাদার পরিস্থিতিতে অস্ত্র নামিয়ে রাখা ভবিষ্যতে শুধুমাত্র অবমাননা ও অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাবে।"
এই মন্তব্যগুলি একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে উত্থাপিত হয়েছিল এবং নাজাফ ও আল-হানানা থেকে দুটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতার একটি পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রথম বক্তৃতাটি ছিল ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি আব্দুল মাহদি আল-কারবালাই এর পক্ষ থেকে "অস্ত্রকে সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা" এবং "বিদেশী হস্তক্ষেপ" প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ছিল সাদার আন্দোলনের নেতা মুকতাদা সাদার এর একটি বিবৃতি, যিনি সংস্কারকে "মুক্ত অস্ত্র" ভেঙে ফেলার সাথে যুক্ত করেছিলেন এবং "মিলিটাগুলির বিলুপ্তি" এবং সামরিক ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
অন্যদিকে, ইরাকি রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ আল-শামারি বলেছেন যে "একটি ন্যায্য ও ব্যাপক রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের যে কোনও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং দেশকে অস্থিরতার একটি নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাবে।"
তিনি যোগ করেছেন: "২০১১ সালে মার্কিন দখলদারদের বিতাড়িত করার অভিজ্ঞতা প্রতিরোধের দ্বারা তৈরি প্রতিরোধের ভারসাম্যের ফলস্বরূপ অর্জিত হয়েছিল এবং নিরস্ত্রীকরণের হুমকির দিকে আজকের প্রত্যাবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের দেশগুলির চাপের প্রতিক্রিয়া, যা ইরাকি বাস্তবতার জটিলতাগুলিকে উপেক্ষা করে।"
বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে নিরস্ত্রীকরণ ইস্যুতে এই রাজনৈতিক পদক্ষেপ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে "আন্তর্জাতিক জোট" এর উপস্থিতি শেষ করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরাকের মধ্যে বোঝাপড়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বোঝাপড়াগুলি গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা কমানোর বা তাদের ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করার জন্য একটি চাপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
নিরাপত্তা রিপোর্টগুলি হাশদ আল-শাবি-এর ভিতরে বা বাইরে ৬০টিরও বেশি সশস্ত্র গোষ্ঠীর উপস্থিতি অনুমান করে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু উন্নত সামরিক সক্ষমতা রয়েছে, যার মধ্যে স্বল্প ও মধ্যম-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং স্বাধীন গোয়েন্দা অবকাঠামো রয়েছে। এটি ব্যাপক চুক্তি এবং স্পষ্ট আঞ্চলিক বোঝাপড়া ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের যে কোনও প্রচেষ্টাকে জটিল করে তোলে।
প্রতিরোধের অবস্থান সমর্থনকারীদের এবং যারা এটি প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ বিবেচনা করে, ইরাকের সরকার প্রতিকূল অবস্থানে রয়েছে বলে মনে হয়। একদিকে সরকারকে আইন প্রয়োগ করতে বলা হচ্ছে এবং অন্যদিকে প্রভাবশালী সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে বলা হচ্ছে। এদিকে, "নিরাপত্তা বিশৃঙ্খলা" এবং "সমান্তরাল সরকার"-এর প্রকাশগুলিকে শেষ করার জন্য জনপ্রিয়, ধর্মীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে।
তবে, "সমন্বয় কাঠামো" এর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলী কাজেমি আল-রুকাবি বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন "এই নির্দিষ্ট মুহুর্তে প্রতিরোধের নিরস্ত্রীকরণের ধারণা প্রচার করা জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নয়। বরং, এর লক্ষ্য হলো জনপ্রিয় প্রতিরোধের উপাদানগুলি থেকে ইরাকি অঙ্গনকে খালি করা, যা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা ইরাকি পরিস্থিতির সংবেদনশীলতাকে বিবেচনা করে না।"
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে "এই গোষ্ঠীগুলি আইন ভঙ্গকারী নয়, বরং আইএসআইএস থেকে ইরাককে মুক্ত করার অংশীদার। তাদের মধ্যে কিছু আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারী সংস্থাগুলিতে একীভূত হয়েছে এবং তাদের বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা এখন একটি নিরাপত্তা শূন্যতা তৈরির লক্ষ্যে করা হচ্ছে যা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বাহিনী দ্বারা পূরণ করা যাবে না।"
