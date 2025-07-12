আলী লারিজানি: নেতানিয়াহু ও ট্রাম্প ইরানি জাতির মাহাত্ম্য বোঝেন না/ শহীদদের রক্তে একটি প্রতিরোধক মধ্যপ্রাচ্য গড়ে উঠছে

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, আজ (শুক্রবার, ২০শে জুলাই) শহীদ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাইদ ইজাদির স্মরণসভায় আলী লারিজানি বলেন: এই দিনগুলো ইরানি জাতির জন্য অনেক তিক্ততা নিয়ে আসে, আবার অনেক সাফল্যও নিয়ে আসে। হাজী রমজানের মতো মুজাহিদদের হারানো খুবই কঠিন। এরা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যারা তাদের জীবন ফিলিস্তিনের জনগণের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। এত সহজে এই ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় না।
তিনি আরও বলেন: আমাদের অন্যান্য শহীদ যারা এই দিনগুলোতে জঘন্যতম ব্যক্তিদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন, তারা নিজেদের মধ্যেই অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যেমন শহীদ রশিদ এবং শহীদ বাকেরি। এই ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন শহীদ রমজান। তিনি ব্যক্তিত্বের দিক থেকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং মানসিকভাবে অত্যন্ত স্থিতিশীল ও স্বল্পভাষী কিন্তু তার কাজে সক্রিয় ছিলেন। তিনি অনেক বড় সেবা করেছেন কিন্তু কাজের প্রকৃতি এমন ছিল যে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।
ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাবেক পার্লামেন্ট স্পিকার বলেন: আমাদের জানা উচিত যে আমরা একজন অত্যন্ত মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। জায়নবাদী শাসনের বড় ভুল হলো তারা মনে করে যে এই হত্যাকাণ্ডগুলোর মাধ্যমে তারা মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে। মাঝে মাঝে তারা ইরান নিয়ে কথা বলে এবং বলে যে ইরানের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা উচিত।
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন: নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে তিনি ইরানি জাতির কাছে একটি বার্তা দেবেন যে, একসময় আপনাদের সাইরাস ছিলেন যিনি ইরানি জাতিকে রক্ষা করেছিলেন এবং আজ ইহুদি সরকার ইরানি জাতিকে রক্ষা করবে। এই কথায় কত অজ্ঞতা রয়েছে। এর অর্থ কি ইরানি জাতি ইমাম হুসাইন (আ.) কে ছেড়ে দেবে এবং তোমাকে, এই বাতিলকে আঁকড়ে ধরবে? ধিক্কার তোমাকে। সে ইরানি জাতির মাহাত্ম্য বোঝে না। তোমরা হাজী রমজানকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু ফিলিস্তিনের প্রতিরোধকে কি কেড়ে নিতে পেরেছ? আজকাল তোমরা দেখেছ হামাস কত বড় কাজ করেছে। হাজী রমজানের রোপিত চারাটি এখনও জীবিত।
তিনি যোগ করেন: তোমরা এত হট্টগোল করেছ যে হামাস ও হিজবুল্লাহ ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু হামাস এখনও জীবিত এবং অভিযান চালাচ্ছে। তারা বলে আমরা মধ্যপ্রাচ্য পরিবর্তন করতে চাই। ট্রাম্প বারবার বলেছেন আমি শক্তি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। নেতানিয়াহুও তার মতো কথা বলতে পছন্দ করেন। তিনিও বলেন আমি শক্তি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। এই স্লোগানটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল; ইতিহাসের সব স্বৈরশাসক এই কথা বলতেন। মঙ্গল কি এর থেকে ভিন্ন কিছু বলত? হিটলার কি এর থেকে ভিন্ন ছিল? নেপোলিয়ন কি এর থেকে ভিন্ন কথা বলতেন? একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকে দেখাচ্ছে। এই ধারণা যুদ্ধের কারণ হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল যাতে এই ধারণাটি বিলুপ্ত হয়।
সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা বলেন: জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদ কেন স্থাপন করা হয়েছে?! শক্তি দিয়ে শান্তির ধারণা একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা যা ইতিহাসের সকল রক্তপিপাসু ব্যক্তি অনুসরণ করত, অর্থাৎ হয় আত্মসমর্পণ করো নয়তো আমার সাথে যুদ্ধ করো। তারা এই তত্ত্ব অনুসরণ করেছে এবং মনে করে যে এই তত্ত্বের আশ্রয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্য পরিবর্তন করতে পারে। আমেরিকা কি এই তত্ত্ব দিয়ে ইউক্রেন ও গাজার সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে? না। তারা আঘাত করেছে এবং হত্যা করেছে, কিন্তু ফিলিস্তিনের জনগণ আত্মসমর্পণ করেনি।
লারিজানি আরও বলেন: সর্বোচ্চ নেতার বিজ্ঞ নেতৃত্বে আমরা ট্রাম্পের মুখে আঘাত করেছি। যখন একটি তত্ত্ব মধ্যপ্রাচ্যে সফল হয় না, তখন এটি কী করতে চায়? আমাদের সকলের জানা উচিত এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোকে ভাবতে হবে যে গোলমাল ও গুন্ডামি দিয়ে তারা দুর্বল দেশগুলোকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চায়। তাদের অর্থনীতি ও রাজনীতি ইসরায়েলের প্রভাবে চলে যায়। একটি অকার্যকর আন্দোলন গোলমাল করে দেশগুলোকে দখল করতে চায়। ট্রাম্প একজন শ্যুম্যান হওয়ার কারণে গোলমাল করে এই লক্ষ্য অনুসরণ করছেন, কিন্তু জাতিগুলোকে জেগে উঠতে হবে।
তিনি আরও উল্লেখ করেন: একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্য গড়ে উঠবে, তবে এই শহীদদের রক্তে একটি প্রতিরোধক মধ্যপ্রাচ্য তৈরি হবে। তারা একটি অপমানিত মধ্যপ্রাচ্য চায়, কিন্তু জাতির প্রতিরোধে একটি গর্বিত ও প্রতিরোধক মধ্যপ্রাচ্য গড়ে উঠবে। আমরা আমাদের প্রিয় শহীদদের স্মরণ করি। আল্লাহ তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করুন। এই প্রিয়জনদের রক্ত আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও গভীর করে তোলে।
