মৌরিতানিয়ায় জায়নবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৌরিতানিয়ার রাজধানীতে হাজার হাজার নাগরিক গাজা উপত্যকায় জায়নবাদী শাসনের চলমান গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।
"গাজা; প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা" স্লোগানে এই মিছিলটি নওকচোটের জামে মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে জাতিসংঘ কার্যালয়ের প্রতিনিধি অফিস পর্যন্ত চলে।
বিক্ষোভকারীরা মৌরিতানিয়া ও ফিলিস্তিনের পতাকা এবং শহীদ ইসমাইল হানিয়াহ ও ইয়াহিয়া সিনওয়ার সহ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের নেতাদের ছবি হাতে নিয়ে গাজার প্রতিরোধের সমর্থনে এবং দখলদার জায়নবাদী শাসনের অপরাধের নিন্দা জানিয়ে স্লোগান দেন।
এই সমাবেশটি বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি ফিলিস্তিনি জাতির সমর্থনে জনমুখী কর্মসূচির একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়।
এই বিক্ষোভের অংশগ্রহণকারীরা গাজায় যুদ্ধ ও গণহত্যার ধারাবাহিকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি দায়ী করেছেন।
