লেবাননের হিজবুল্লাহ সিরিয়ার বিরুদ্ধে সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনার আল-মানারের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্ট অনুযায়ী, লেবাননের হিজবুল্লাহ আজ বুধবার একটি বিবৃতি জারি করে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছে।
লেবাননের হিজবুল্লাহ সিরিয়ার বিরুদ্ধে সিয়োনবাদী শাসনের বর্বরোচিত আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে সিরিয়ার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইয়েমেনে দখলদার ইসরায়েলি শাসনের ধারাবাহিক হামলার অংশ বলে অভিহিত করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "এই কাপুরুষোচিত আগ্রাসন সিয়োনবাদী পরিকল্পনার একটি সিরিজের সর্বশেষ অংশ, যা দেশগুলোকে আক্রমণ করা এবং একটি জাতির জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, নিজেদেরকে জনগণের নিরাপত্তার গ্যারান্টার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টায়, যখন তারা নিজেরাই এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।"
"অতীতে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই শত্রু চুক্তি ও চুক্তিকে সম্মান করে না, চুক্তি মেনে চলে না এবং কেবল শক্তির ভাষাই বোঝে। এই শত্রু মানুষ ও দেশগুলিকে তার উপনিবেশিক প্রকল্পে সেবার একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই দেখে না এবং তাদের দুর্বল ও অধীনস্থ অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করে।"
Your Comment